В Индии впервые за 50 лет бизоны насмерть забодали двух женщин

В индийском заповеднике Паламу бизоны напали на трех женщин, собиравших фрукты в лесу. Две из них погибли. Об этом сообщило издание The Jharkhand Story .

Женщин сопровождали две собаки. В какой-то момент они заметили неподалеку четырех бизонов и подняли громкий лай, чем, вероятно, и спровоцировали животных. После этого бизоны атаковали находившихся рядом людей.

Представители заповедника заявили, что это первый за 50 лет случай гибели людей в результате нападения бизонов в Паламу. Раньше они лишь пугали местных жителей и повреждали автомобили.

Ранее в национальном парке Кхао Яй в Таиланде дикий слон напал на туриста и смертельно его травмировал на глазах у супруги. Жертва агрессии животного скончался мгновенно на глазах у отдыхающих.