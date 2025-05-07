В Индии в результате атаки Пакистана погибли 15 мирных жителей

Индийские власти сообщили о 15 погибших мирных жителей в результате обстрела армией Пакистана приграничных районов в Джамму и Кашмире. Об этом сообщило издание India Today со ссылкой на источники в армии.

Пакистанская артиллерия ударила по гражданским районам в Пунче и Тангдаре в Джамму и Кашмире.

«Источники в обороне сообщили, что в результате этой атаки погибло пятнадцать мирных жителей, а 43 получили ранения», — указали в материале.

Минобороны Индии ранее сообщало о начале операции «Синдур», ставшей ответом на теракт в Пахалгаме. Военные нанесли ракетные удары по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Как объяснили в Индии, их целью были руководители двух группировок.

Представитель Минобороны Пакистана Ахмед Шариф Чоудри подчеркнул, что в стране в результате ударов индийской армии число погибших и пострадавших жителей увеличилось до 31 и 57 соответственно, передал телеканал Geo TV.

Ранее политолог Сергей Маркелов объяснил, почему палестино-индийский конфликт не разрешить с помощью силы.