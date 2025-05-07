Политолог Маркелов: конфликт Индии и Пакистана не может быть разрешен путем применения силы

Политолог Сергей Маркелов в интервью радиостанции «Говорит Москва» дал оценку обострившейся ситуации между Индией и Пакистаном, подчеркнув, что текущий конфликт скоро перейдет в пассивную фазу.

Маркелов объяснил, что несмотря на резкие заявления и наращивание напряженности, это не является настоящим военным противостоянием. Истории известны многочисленные примеры подобных инцидентов, которые заканчиваются тихо и незаметно. Он подчеркнул, что конфликты подобного рода носят затяжной характер и не могут быть разрешены путем применения силы или военных действий.

Политолог напомнил, что Индия обладает значительно более высоким уровнем оснащенности и технической подготовленности, что дает ей абсолютное военное преимущество. По его словам, Пакистан в сравнении с Индией значительно уступает по количеству и качеству вооружений, его ресурсы рассчитаны на ведение военных действий в течение считанных дней.