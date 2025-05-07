Раскрыты цели ударов Индии по Пакистану

Индия специально нанесла удар по Пакистану для ликвидации руководителей двух террористических группировок — «Джайш-и-Мухаммед» и «Лашкар-и-Тайба»*. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на источники.

«Индийские силы выбрали место для ударов с намерением поразить высшее руководство „Джайш-и-Мухаммед“* и „Лашкар-и-Тайба“* за их роль в спонсировании террористической деятельности», — говорится в статье.

По предварительным данным, ВВС Индии использовали при атаках системы высокоточного ударного оружия. В операции задействовали вооружение индийской армии, а также ВМС и ВВС.

Координаты местоположения лагеря террористов в Пакистане и Кашмире военным предоставили разведывательные службы.

Ранее телеканал Geo TV сообщал, что в результате ракетного обстрела Индии по Пакистану погибли восемь человек. Еще 35 мирных жителей попали с ранениями в больницу.

Минобороны Индии объявило операцию «Синдур» после теракта в Пахалгаме, жертвами которого стали 26 туристов. Индийские власти пообещали наказать всех, кто причастен к этому преступлению.

*Террористические организации, запрещенные в России.