В Грузии заявили о планах внести изменения в закон об иноагентах

Премьер Кобахидзе: власти Грузии готовы обсудить поправки к закону об иноагентах

Грузинские власти готовы к обсуждениям о внесении поправок в закон «О прозрачности иностранного влияния». Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, его слова привел «Sputnik Грузия».

«Мы готовы к сотрудничеству со структурами Совета Европы по вопросам, связанным с законом „О прозрачности иностранного влияния“», — сказал Кобахидзе.

Весной в Грузии приняли закон об иноагентах. Он предусматривает регистрацию в отдельном реестре СМИ некоммерческих и юридических лиц, получающих свыше 20% доходов из-за рубежа.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом документ, но депутаты смогли его обойти. В начале июня закон вступил в силу.

Это вызвало волну протестов в стране. Митингующие требовали отказаться от принятия инициативы. Поддержавшие законопроект грузинские депутаты подпали под санкции Госдепа США.