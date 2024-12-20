В Грузии заявили о планах внести изменения в закон об иноагентах

Грузинские власти готовы к обсуждениям о внесении поправок в закон «О прозрачности иностранного влияния». Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, его слова привел «Sputnik Грузия».
«Мы готовы к сотрудничеству со структурами Совета Европы по вопросам, связанным с законом „О прозрачности иностранного влияния“», — сказал Кобахидзе.
Весной в Грузии приняли закон об иноагентах. Он предусматривает регистрацию в отдельном реестре СМИ некоммерческих и юридических лиц, получающих свыше 20% доходов из-за рубежа.