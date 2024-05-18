Президент Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах в Грузии | 360°

Мир 18 мая 2024, 17:23 Президент Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах в Грузии Unsplash

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время брифинга заявила, что наложила вето на закон об иноагентах. Она назвала законопроект пророссийским, сообщило РИА «Новости».

«Я наложила вето на „русский“ закон», — подчеркнула Зурабишвили.

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К подобному развитию событий были готовы в правящей партии «Грузинская мечта». Ее лидер Ираклий Гарибашвили заявил, что политики готовы к дискуссии по этому вопросу.

«В рамках вето возможно найти выход, который разрядит эту обстановку», — процитировал Гарибашвили РБК.

Днем 14 мая парламент Грузии окончательно одобрил законопроект. В США пригрозили ввести персональные санкции в отношении ряда грузинских политиков из-за этого решения.