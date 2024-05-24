Парламент Грузии назвал шантажом санкции США за закон об иноагентах

Закон о предотвращении иностранного влияния действует во Франции и готовится в Турции, но санкции США направлены только против парламента Грузии. Об этом написал на своей странице в Facebook* секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

Он подчеркнул, что решение Госдепа об ограничении виз депутатам, которые проголосовали за принятие законопроекта, стало очередной попыткой шантажа, чтобы не дать Грузии самостоятельно принимать решения по своим внутренним делам. Против такого поведения и направлен этот закон.

«Беспрецедентно и в то же время комично наказывать депутата, избранного народом, за принятие закона», — написал Мдинарадзе.

Парламентарий добавил, что распространением санкций на членов семей не мог похвастаться даже Советский Союз в последние десятилетия своего существования. Но США, где закон об иностранных агентах действует уже много лет, проявили себя намного хуже. Подводя итог, Мдинарадзе добавил, что независимость республики «не продается ни за какую визу».

Госдепартамент США объявил о введении ограничения виз для граждан Грузии, ответственных за принятие закона об иностранных агентах. Норма распространяется также на членов их семей. Глава внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен пояснил, что принятый парламентом законопроект грозит «подрывом демократии».

Парламент Грузии принял закон об иностранных агентов в окончательном чтении 14 мая. Все время рассмотрения в Тбилиси проходили масштабные акции протеста несогласных с таким решением. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый закон. Но депутаты пообещали добиться его снятия.

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