В Финляндии захотели восстановить болота на границе с Россией
Yle: в Финляндии призывают защититься от России «болотными ловушками»
Руководство Финляндии задумалось о восстановлении болот на границе с Россией, объясняя это тем, что они станут преградой в случае возможного нападения. Об этом сообщил портал Yle.
Финские власти ранее использовали так называемые «болотные ловушки» как элемент обороны на восточной границе. Сторонники инициативы считают, что это укрепит рубежи на фоне нынешней ситуации в мире. Критики же усомнились, что она оправданна с оборонной точки зрения.
«Если бы расходы на восстановление болот были бы признаны расходами на оборону, деньги, несомненно, нашлись бы», — заявил экс-начальник Главного управления военной разведки страны Пекка Товери, недоумевая, почему НАТО не профинансировал такие меры.
Про восстановление болот на границе между Лапландией и Мурманской областью заговорили после экспертной оценки. Специалисты отметили, что это почти 100 тысяч гектаров осушенных территорий, по которым могут проехать танки и другая тяжелая техника.
Ранее финские военные начали артиллерийские учения в 100 километрах от границы с Россией, которые продлятся до 25 ноября. Депутат Госдумы Юрий Швыткин допустил, что Москва могла бы ответить размещением ракет «Орешник».