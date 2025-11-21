В Финляндии захотели восстановить болота на границе с Россией

Руководство Финляндии задумалось о восстановлении болот на границе с Россией, объясняя это тем, что они станут преградой в случае возможного нападения. Об этом сообщил портал Yle .

Финские власти ранее использовали так называемые «болотные ловушки» как элемент обороны на восточной границе. Сторонники инициативы считают, что это укрепит рубежи на фоне нынешней ситуации в мире. Критики же усомнились, что она оправданна с оборонной точки зрения.

«Если бы расходы на восстановление болот были бы признаны расходами на оборону, деньги, несомненно, нашлись бы», — заявил экс-начальник Главного управления военной разведки страны Пекка Товери, недоумевая, почему НАТО не профинансировал такие меры.

Про восстановление болот на границе между Лапландией и Мурманской областью заговорили после экспертной оценки. Специалисты отметили, что это почти 100 тысяч гектаров осушенных территорий, по которым могут проехать танки и другая тяжелая техника.

Ранее финские военные начали артиллерийские учения в 100 километрах от границы с Россией, которые продлятся до 25 ноября. Депутат Госдумы Юрий Швыткин допустил, что Москва могла бы ответить размещением ракет «Орешник».