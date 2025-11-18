Министерство обороны Германии предсказало возможное нападение России на члена НАТО до 2029 года, одновременно в Финляндии начались масштабные военные учения неподалеку от российской границы. Ситуацию прокомментировал заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, член фракции «Единая Россия» Юрий Швыткин в разговоре с ОТР.

Парламентарий заявил, что подобные действия являются провокационными и Россия вправе принять необходимые меры для защиты своей территории, включая размещение ракеты «Орешник».

«Оборонный потенциал нашего государства готов отразить любую агрессию, от кого бы она ни исходила. Ну а здесь, безусловно, вблизи наших границ это якобы демонстрация силы со стороны Финляндии и Польши», — отметил депутат.

Швыткин добавил, что простые финны понимают, что власти действуют враждебно и агрессивно по отношению к России.