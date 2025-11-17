Финляндия начала артиллерийские учения в 100 километрах от границы с Россией

Военные Финляндии начали артиллерийские учения в 100 километрах от границы с Россией. В них принимают участие свыше двух тысяч военнослужащих и 500 единиц техники, сообщило издание Iltalehti .

Учения Northern Strike 225 продлятся на самом крупном в Западной Европе полигоне «Роваярви» в Лапландии до 25 ноября. Полигон находится примерно в 100 километрах от российской границы.

Цель учений — отработка взаимодействия различных уровней управления и возможностей артиллерии в сложных условиях ранней зимы.

Первый этап учений проходил с 8 по 16 ноября на том же полигоне. В нем задействовали около 200 военнослужащих.

Ранее западные СМИ сообщили, что жители Финляндии вспомнили про обширную сеть подземных бомбоубежищ в стране из-за страха перед войной с Россией. Эти заявления прозвучали на фоне слов президента Александра Стубба о «российской агрессии».