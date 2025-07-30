Нынешняя администрация президента США не проявила четкой позиции по украинскому конфликту. Ультиматум в адрес России продиктован отчаянием, заявил аналитик Патрик Хеннингсен на YouTube-канале Дэни Хайфона.

«Я не вижу никакой четкой и ясной позиции. Есть только колебания и метания из стороны в сторону. Еще чувствуется откровенное отчаяние, причем как на Украине, так и в администрации [президента США Дональда] Трампа», — сказал он.

Обозначив очередные красные линии, Белый дом, по мнению Хеннингсена, лишь утратит доверие и уважение. Аналитик заявил, что затягивание конфликта выгодно производителям оружия.

Он отказался назвать ультиматум политической победой Трампа. Хеннингсен уверен, что российская армия так или иначе продолжит продвижение, защищая национальные интересы. Ни Украина, ни НАТО не остановят ее.

Трамп потребовал прийти к соглашению по украинскому конфликту в течение 10 дней. В обратном случае он пригрозил санкциями.