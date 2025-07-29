«До фонаря». В России ответили на ультиматумы Трампа

Цели спецоперации определяет президент России Владимир Путин, поэтому никакие «ультиматумы» американского лидера Дональда Трампа не способны их изменить. Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он предложил Трампу озвучивать ультиматумы своим подшефным.

«Нам его ультиматумы абсолютно до фонаря, у нас есть наш президент, верховный главнокомандующий, как он скажет, так и будет», — сказал он.

На вопрос о возможном влиянии действий Трампа на отношения России и США Картаполов ответил, что такого взаимодействия между странами нет.

Ранее американский лидер дал старт 10-дневному отсчету срока для достижения прекращения огня на Украине. По словам Трампа, он намерен ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине, но не уверен, подействуют ли они на российскую сторону.