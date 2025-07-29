Трамп пригрозил России пошлинами и санкциями после истечения дедлайна по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в число мер, которые введут против России после истечения срока перемирия по Украине, могут войти санкции и пошлины. Об этом он заявил в интервью газете New York Post .

«Трамп заявил, что рестрикции против России после истечения срока предложения по Украине могут включать санкции, пошлины „и что-то другое“», — говорится в материале.

До этого американский лидер заявил, что начался 10-дневный отсчет крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине, пригрозив России введением пошлин. При этом признался, что у него имеются сомнения насчет их влияния на Россию.

Если говорить о последствиях введения пошлин против торговых партнеров Москвы для мирового энергосектора, то они, отметил Трамп, его не тревожат. Просто США увеличат объемы добычи нефти, если будут фиксировать сбои в энергетическом секторе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве приняли к сведению заявления Трампа о сокращении срока ультиматума для урегулирования конфликта на Украине.