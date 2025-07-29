«Поживем — увидим». Трамп отказался от прогнозов по конфликту на Украине
Трамп назвал неясным исход украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что для него не ясен итог конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью журналистке газеты The New York Post Миранде Дивайн.
«Это еще предстоит выяснить. Пока неясно. Поживем — увидим», — сказал американский лидер.
Также Трамп пообещал ввести пошлины в случае провала переговоров по Украине, но усомнился, что они смогут подействовать на Россию.
Глава Белого дома подчеркнул, что дедлайн ультиматума США по украинскому конфликту истечет через 10 дней, отсчет начался с сегодняшней дня. Он отметил, что российские власти не ответили на его требование по Украине.
Риторика Трампа изменилась несколько дней назад. В общении с журналистами он заявил, что очень разочарован российским лидером Владимиром Путиным, ведь ВС РФ продолжают громить ВСУ.