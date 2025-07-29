Президент США Дональд Трамп заявил, что для него не ясен итог конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью журналистке газеты The New York Post Миранде Дивайн.

«Это еще предстоит выяснить. Пока неясно. Поживем — увидим», — сказал американский лидер.

Также Трамп пообещал ввести пошлины в случае провала переговоров по Украине, но усомнился, что они смогут подействовать на Россию.

Глава Белого дома подчеркнул, что дедлайн ультиматума США по украинскому конфликту истечет через 10 дней, отсчет начался с сегодняшней дня. Он отметил, что российские власти не ответили на его требование по Украине.

Риторика Трампа изменилась несколько дней назад. В общении с журналистами он заявил, что очень разочарован российским лидером Владимиром Путиным, ведь ВС РФ продолжают громить ВСУ.