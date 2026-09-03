Путин анонсировал совместный с КНР проект по перевозке грузов дронами

Новый проект по перевозке гражданских грузов беспилотниками при участии Минтранса, «ГЛОНАСС» и представителей КНР стартует на полях IX Восточного экономического форума, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что такой «транспорт будущего» особенно востребован в Арктике и на Дальнем Востоке.

«Речь идет об автономных беспилотных системах для наземных, морских, воздушных перевозок, включая отдаленные, труднодоступные районы», — отметил президент.

По его словам, с развитием беспилотной авиации небо на малых высотах становится оживленной транспортной артерией, и стандарты движения нужно задавать уже сейчас. Их и будут отрабатывать в рамках проекта.

Президент выразил готовность формировать новые трансграничные маршруты со странами АТР, БРИКС, ЕАЭС.

Также Путин сообщил, что с 2027 года в ДФО будет действовать особый правовой режим для ускоренного тестирования новых технологий.