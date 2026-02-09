Лавров рассказал, как Европа «настырно продирается» в Черное море и Арктику

Европа настырно продирается в Черное море и Арктику, игнорируя существующие организации, например Организацию черноморского экономического сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ .

«Европейский союз до недавнего времени считал себя вполне способным и, главное, имеющим право влезать во все эти процессы и претендовать на главенствующую роль», — добавил глава МИД.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости усилить присутствие в Арктике, в частности вложиться в европейский ледокол и расширить сотрудничество с Гренландией. По ее словам, раньше ЕС уделял этому вопросу недостаточно внимания и пришла пора изменить ситуацию.