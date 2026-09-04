«Сделаем все». Москва вступилась за россиян после ареста «Профессора Молчанова» Норвегией
МИД РФ пообещал обеспечить безопасность россиян с задержанного в Норвегии судна
Власти России гарантируют безопасность российских моряков на борту судна «Профессор Молчанов», его арестовала Норвегия по запросу Украины. Спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в беседе с kp.ru рассказала о том, что уже сейчас делает МИД для урегулирования ситуации.
По словам Захаровой, в министерство поступило множество обращений от журналистов и родственников участников экспедиции Русского географического общества (РГО). Все они крайне обеспокоены судьбой людей на борту.
Мария Захарова заверила, что ситуация находится под личным контролем дипломатов, а работа по оказанию помощи на месте не прекращается ни на минуту.
Я могу заверить, что будет сделано все для обеспечения безопасности российских граждан.
Мария Захарова
Причиной ареста научного судна стал запрос украинских властей. Захарова назвала такие действия очередным проявлением правового произвола западных стран.
МИД России отреагировал незамедлительно: на ковер вызвали посла Норвегии. Ему заявили решительный протест. Москва потребовала от Осло незамедлительно разрешить кризисную ситуацию.
Норвегия арестовала «Профессора Молчанова» 31 августа. Суд удовлетворил иск украинского «Нафтогаза». Губернатор Шпицбергена пообещал позаботиться об оставшихся на борту членах экипажа и пассажиров.
«Профессор Молчанов» — океанографическое судно ледового класса. Корабль выполняет гидрометеорологические изыскания в Арктике. В том числе и под эгидой РГО, которое организует научно-образовательные и экологические экспедиции в крайних северных широтах.