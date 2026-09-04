«Сделаем все». Москва вступилась за россиян после ареста «Профессора Молчанова» Норвегией

Власти России гарантируют безопасность российских моряков на борту судна «Профессор Молчанов», его арестовала Норвегия по запросу Украины. Спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в беседе с kp.ru рассказала о том, что уже сейчас делает МИД для урегулирования ситуации.

По словам Захаровой, в министерство поступило множество обращений от журналистов и родственников участников экспедиции Русского географического общества (РГО). Все они крайне обеспокоены судьбой людей на борту.

Мария Захарова заверила, что ситуация находится под личным контролем дипломатов, а работа по оказанию помощи на месте не прекращается ни на минуту.