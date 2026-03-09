В Бахрейне объявили форс-мажор на НПЗ после взрывов на фоне ударов по Ирану

Бахрейнская нефтяная компания Bapco Energies объявила форс-мажор после взрывов на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщило госагентство BNA .

В компании заявили, что деятельность пострадала из-за ситуации в регионе и последнего удара по НПЗ. При этом потребности местного рынка в нефти полностью удовлетворены.

Ранее в столице Бахрейна американская ракета Patriot отклонилась от курса и упала на жилой район. Также накануне КСИР атаковал королевство: пострадали три человека, повреждено здание университета в районе Мухаррак. В тот же день иранский беспилотник ударил по опреснительной установке в Бахрейне.

Местная жительница королевства несколько дней назад рассказала 360.ru, что обстановка в стране спокойная. По ее словам, все работает в штатном режиме, движение не перекрывали, но воздушное пространство остается закрытым.