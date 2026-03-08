Иранский БПЛА повредил станцию для очистки воды в Бахрейне

Ведомство отметило, что атаки Ирана носят неизбирательный характер в отношении гражданских объектов. Налет БПЛА привел к повреждению опреснительной установки.

В управлении электроэнергии и водоснабжения королевства уточнили, что удар не отразился на поставках воды и энергоснабжении водопроводной сети.

Ранее Иран выпустил ракеты по Бахрейну. В результате пострадали три человека, повреждения получило здание университета в районе Мухаррак. С начала эскалации на Ближнем Востоке в Бахрейне сбили более 80 ракет и более 140 беспилотников.

США и Израиль 28 февраля начали проводить военную операцию против Ирана. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что страна не позволит захватить ни пяди ее земли. Накануне он пообещал прекратить атаковать страны Ближнего Востока, если они поступят так же.