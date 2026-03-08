Три человека получили ранения в результате ракетного удара Ирана по Бахрейну

В результате ракетного удара Ирана по Бахрейну пострадали как минимум три человека. Об этом сообщило МВД королевства.

«Также был нанесен материальный ущерб зданию университета в районе Мухаррак после падения обломков ракеты», — говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке системы ПВО Бахрейна нейтрализовали почти сотню ракет и около 150 дронов. Накануне местная жительница рассказала 360.ru, что обстановка в стране спокойная, все работает в штатном режиме.

США и Израиль начали бомбить Иран 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал страны-союзники Америки. Иранские дроны и ракеты поразили ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие соседние государства.

Ранее Исламская Республика в ходе 27-го этапа операции «Правдивое обещание — 4» нанесла удары по целям в Хайфе и по штабу американских военных в Эмиратах.