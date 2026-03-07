Обстановка в Бахрейне 7 марта спокойная. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Алеся.

«Ночь вообще была спокойная, не слышала никаких выстрелов. Утром две ракеты, наверное, сбили или дроны. Но все работает в штатном режиме: магазины, супермаркеты, рестораны, доставка. Движение на мосту в сторону Саудовскую Аравию не прерывали, воздушное пространство над страной пока закрыто», — сообщила она.

С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке системы ПВО Бахрейна нейтрализовали 86 ракет и 148 дронов, направленных на территорию королевства.

Ранее Иран пообещал не атаковать другие страны, но при одном условии — они сделают так же. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан подчеркнул, что «вооруженные силы, действуя самостоятельно, сохранили честь страны».