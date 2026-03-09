Американская ракета сбилась от курса и упала в жилом районе столицы Бахрейна

Американская ракета Patriot отклонилась от курса и упала в жилом квартале столицы Бахрейна. Об этом сообщило издание TRT Haber.

Предположительно, зенитная ракета дала сбой. Телеграм-канал РЕН ТВ опубликовал видео полета ракеты.

«На кадрах — предварительно, ракета ПВО Patriot, пролетающая по неестественной траектории и падающая в районе города», — отметили в телеграм-канале.

В ночь на 9 марта в районе базы пятого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов в Манаме прозвучали мощные взрывы. Над столицей Бахрейна появились пламя и густой черный дым.

В результате ракетного удара Ирана по Бахрейну пострадали как минимум три человека. Также обломки ракеты нанесли материальный ущерб зданию университета в районе Мухаррак.