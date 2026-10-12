В Америке пропавшего туриста нашли мертвым, его задрал медведь

Пропавший турист стал жертвой медведя в национальном парке Глейшер в Монтане. Об этом сообщил телеканал ABC News .

Жителя Флориды, 33-летнего мужчину, нашли в лесистой местности 7 октября, недалеко от тропы Маунт-Браун. Имени туриста пока что не раскрывают.

По информации от парковой службы, травмы погибшего похожи на те, которые можно получить при встрече с медведем. Участок тропы, где все произошло, временно закрыли. Специалисты по дикой природе и правоохранители оценивают активность медведей и угрозу для посетителей парка.

Путешественник пропал на прошлой неделе. Он последний раз выходил на связь вечером 4 октября. На следующий день его объявили в розыск, на поиски направили спасателей.

Ранее заместитель главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Алексей Вайсман рассказал, как отпугнуть медведя.