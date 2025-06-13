В аэропорту Тебриза прогремел взрыв

Новый взрыв прогремел на северо-западе Ирана в аэропорту Тебриза

В аэропорту Тебриза на северо-западе Ирана прогремел взрыв. Об этом сообщило агентство Mehr .

Причина не названа, но ранее Израиль уже наносил удары по разным районам Ирана. В видео, опубликованном агентством, видно, как в небо поднимается высокий столб черного дыма.

«В пятницу днем ​​недалеко от аэропорта Тебриза произошел мощный взрыв», — написали журналисты.

Израиль задействовал 200 самолетов для атаки на Иран, армия выпустила более 330 боеприпасов, нацелившись на ключевые элементы ядерной программы страны. Минимум 50 человек пострадали, погибли шесть иранских физиков-ядерщиков.

Иран начал принимать необходимые меры в области обороны после израильских ударов. Генштаб ВС Ирана заявил, что Израиль перешел все красные линии. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке и призвала Израиль и Иран к сдержанности.

Как сообщил RT, Россия решительно осуждает израильские удары по Ирану, считая их неприемлемыми и опасными для стабильности региона.