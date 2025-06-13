Каллас назвала опасной ситуацию на Ближнем Востоке

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила беспокойство по поводу ситуации на Ближнем Востоке и призвала Израиль и Иран проявлять сдержанность. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х.

«Ситуация на Ближнем Востоке опасна. Призываю все стороны проявлять сдержанность и не допускать дальнейшей эскалации. Дипломатия остается наилучшим путем вперед, и я готова поддержать любые дипломатические усилия по деэскалации», — отметила Каллас.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС выразила готовность оказать содействие в дипломатических усилиях по урегулированию ситуации, возникшей после израильских ударов по Ирану.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам в Иране, чтобы помешать его ядерной программе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция продлится столько, сколько потребуется. Президент США Дональд Трамп пообещал защитить Израиль.

Генштаб ВС Ирана заявил, что Израиль перешел все красные линии. Теперь у Исламской Республики нет ограничений в ответе на атаки.