Трамп предрек скорое завершение конфликта на Украине

Украинский конфликт завершится еще быстрее, чем многие ожидают. Об этом в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил президент США Дональд Трамп.

«Думаю, это произойдет быстрее, чем многие понимают», — подчеркнул глава Белого дома.

По его словам, США работают с властями России и Украины над завершением конфликта.

«Мы тесно сотрудничаем с лидерами и обязательно добьемся решения вопроса», — отметил Трамп.

Государственный секретарь США Марко Рубио ранее также подтвердил, что Штаты планируют использовать все свои возможности для сближения позиций России и Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что, в отличие от европейских лидеров, США способны разговаривать серьезно. При этом министр признал, что с точки зрения восстановления отношений стран никакого материального эффекта не произошло и пока не предвидится.