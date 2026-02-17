Некоторые истребители F-16 на Украине пилотируют американские и голландские летчики. Об этом сообщило издание Intelligence Online .

Руководство республики создало для обороны Киева эскадрилью, состоящую из украинских, американских и голландских пилотов. Издание уточнило, что западные летчики имеют большой опыт и являются ветеранами боевых действий.

Ранее исполняющий обязанности госсекретаря Нидерландов по обороне Гийс Туйнман обратил внимание, что истребители F-35 можно легко взломать. Он сравнил самолеты пятого поколения с iPhone и задался вопросом, что могло произойти, если бы американские специалисты вовремя не обновили бы оборудование.

Заявление о возможных взломах министр сделал после публикации в The New York Times, где говорилось об опасениях разведки США в отношении передовых военных технологий, связанных с производством F-35. Спецслужбы не исключали, что секретная информация через Саудовскую Аравию могла попасть в руки китайских шпионов.