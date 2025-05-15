Украина все еще не дала точный ответ о составе делегации на переговорах в Стамбуле
NTV: пока нет определенности по составу и планам украинской делегации в Стамбуле
Состав делегации, а также присутствие украинской стороны на переговорах с Россией на данный момент точно не подтверждены. Об этом сообщил телеканал NTV.
Журналисты подчеркнули, что сейчас власти Украины все еще не объявили точный состав участников переговорного процесса. Кроме того, сейчас нет и определенности относительно того, прибудет ли украинская делегация на встречу с представителями России в Стамбуле.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что интересы Украины могут представить четыре человека: глава офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и советник главы государства Игорь Жовква.
Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич сравнил поведение президента Украины Владимира Зеленского перед переговорами с плохой игрой в КВН. Украинский лидер ранее заявил, что объявит планы относительно встречи с российской делегацией только после того, как посоветуется с с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Первые за три года прямые переговоры российской и украинской делегаций должны состояться сегодня, 15 мая. Российская делегация во главе с Мединским уже прибыла в Стамбул.