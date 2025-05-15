Украина все еще не дала точный ответ о составе делегации на переговорах в Стамбуле

NTV: пока нет определенности по составу и планам украинской делегации в Стамбуле

Состав делегации, а также присутствие украинской стороны на переговорах с Россией на данный момент точно не подтверждены. Об этом сообщил телеканал NTV .

Журналисты подчеркнули, что сейчас власти Украины все еще не объявили точный состав участников переговорного процесса. Кроме того, сейчас нет и определенности относительно того, прибудет ли украинская делегация на встречу с представителями России в Стамбуле.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что интересы Украины могут представить четыре человека: глава офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и советник главы государства Игорь Жовква.

Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич сравнил поведение президента Украины Владимира Зеленского перед переговорами с плохой игрой в КВН. Украинский лидер ранее заявил, что объявит планы относительно встречи с российской делегацией только после того, как посоветуется с с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Первые за три года прямые переговоры российской и украинской делегаций должны состояться сегодня, 15 мая. Российская делегация во главе с Мединским уже прибыла в Стамбул.