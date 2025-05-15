Поведение Зеленского перед переговорами в Стамбуле сравнили с плохой игрой в КВН

Российско-украинские переговоры в Стамбуле начнутся после того, как президент Владимир Зеленский откатает обязательную программу с предсказуемыми трюками. Об этом 360.ru заявил политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Будет сначала конкурс капитанов, как в КВН. Собственно, Зеленский к этому уже приступил и чувствует себя наиболее уверенно именно в этой части программы. Но абсолютно неизбежно, как восход солнца над Босфором, начнутся переговоры между делегациями после того, как Зеленский откатает обязательную программу с очень предсказуемыми трюками», — рассказал эксперт.

По его мнению, в первую очередь стороны сосредоточатся на повестке дня, которую не согласовали заранее. Дальше этого делегаты вряд ли продвинутся.

«Сначала повестка дня, потом программные заявления сторон, то есть должны быть обозначены стартовые позиции. <…> Когда согласована повестка дня и выделены конкретные вопросы, могут создаваться рабочие группы под каждый вопрос. Начинают в деталях копаться, разбираться», — объяснил Станкевич.

Он назвал длительным этот процесс, который может затянуться минимум на месяц. Многое будет зависеть от того, станут ли США и конкретно президент Дональд Трамп торопить Украину.

«Потому что у Киева главная задача — тянуть время. Сначала тянуть время в переговорах, пока не рухнет Трамп, а потом, когда поменяется власть в Америке и они получат дополнительную помощь, тянуть время, пока не рухнет Россия. Вот, собственно, и все цели, которые преследует Зеленский и его команда», — подчеркнул политолог.

Украинский лидер устроит шоу, на котором будет на словах демонстрировать приверженность миру, ежедневно утром, днем и вечером благодарить США за поддержку и саботировать переговоры, заключил Станкевич.