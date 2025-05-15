Зеленский встретится с Эрдоганом до начала переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что примет решение о дальнейших шагах, касающихся переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, только после встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщило агентство AFP .

«Президент начнет свой визит с Эрдоганом в Анкаре, и только после этого примет решение о дальнейших шагах», — рассказал журналистам осведомленный источник.

Встреча лидеров Украины и Турции запланирована на 13 часов дня по местному времени.

Первые за три года прямые переговоры российской и украинской делегаций запланированы на 15 мая. По предварительным данным, встреча состоится в центральном районе Стамбула — в офисе администрации президента Турции.

Переговоры состоятся в закрытом для представителей СМИ режиме. Участниками встречи от украинской стороны стали четыре человека — глава офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и советник главы государства Игорь Жовква. Но это пока неофициальные данные.

Россию на переговорах представит назначенный главой группы переговорщиков помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.