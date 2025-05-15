Российская делегация во главе с Мединским прибыла в Стамбул для переговоров

Журналист Придыбайло: делегация России во главе с Мединским прибыла в Стамбул

Российская делегация для переговоров по Украине уже прибыла в стамбул, ее возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Об этом сообщил корреспондент Константин Придыбайло в Telegram-канале .

«Российская делегация во главе с Мединским в Стамбуле!» — написал он.

По данным РЕН ТВ, в Стамбуле в людных местах в преддверии переговоров дежурит бронетехника.

Ранее журналисты кремлевского пула сообщили, что состав российской делегации для переговоров в Стамбуле давно утвержден, но украинская сторона узнает его только утром, перед встречей. Имена представителей России не стали разглашать, чтобы не дать президенту Украины Владимиру Зеленскому лишней возможности для маневра.

При этом состав украинской делегации стал известен еще вчера. В нее войдут четыре официальных представителя, в числе которых глава офиса Зеленского Андрей Ермак.