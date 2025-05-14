Стал известен состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле

В украинскую делегацию, которая поедет на переговоры в Стамбул, войдут четыре официальных представителя. В их числе: главу офиса президента Андрей Ермак, сообщает Radio NV.
Кроме того, в переговорах будут участвовать глава МИД Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и советник главы государства Игорь Жовква.
«Но решение о формате переговоров <…> будет принимать лично президент», — уточнили в эфире радиостанции.
До этого украинский лидер Владимир Зеленский пообещал «лично» ждать президента России Владимира Путина на переговорах.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о составе российской делегации в Стамбуле.
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