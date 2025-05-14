Стал известен состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле

Radio NV: в состав делегации от Украины в Стамбуле войдут Ермак и Умеров

В украинскую делегацию, которая поедет на переговоры в Стамбул, войдут четыре официальных представителя. В их числе: главу офиса президента Андрей Ермак, сообщает Radio NV .

Кроме того, в переговорах будут участвовать глава МИД Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и советник главы государства Игорь Жовква.

«Но решение о формате переговоров <…> будет принимать лично президент», — уточнили в эфире радиостанции.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский пообещал «лично» ждать президента России Владимира Путина на переговорах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о составе российской делегации в Стамбуле.