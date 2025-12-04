Украина отказалась принимать неоднозначные гарантии безопасности

Украина заявила НАТО, что не станет принимать неоднозначные гарантии безопасности ради урегулирования конфликта. Об этом сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на дипломатический источник.

«На заседании совета НАТО — Украина глава МИД Андрей Сибига настаивал, что Киев не примет требование двусмысленных гарантий безопасности или вывести войска в одностороннем порядке», — указали в материале.

Администрация США заявляла о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что российская сторона остается открытой для переговоров в рамках обсуждений в Анкоридже.

Президент Владимир Путин уточнял, что Россия не согласилась с некоторыми пунктами мирного плана американской администрации. По его словам, на встрече в Кремле с представителями США каждый из пунктов подробно разбирали отдельно, это весьма сложная работа.

Также США разбили 28 пунктов плана на четыре пакета и предложили их обсудить, добавил Путин.