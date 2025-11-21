Наступающие по всей линии фронта российские войска должны заставить киевский режим задуматься о возвращении к переговорам как можно скорее. Россия открыта для диалога. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что пространство для принятия решений украинского лидера Владимира Зеленского постоянно сокращается из-за наступления российских войск на новые территории.

«Эффективная работа Вооруженных сил Российской Федерации должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас, чем потом», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что продолжающееся упрямство украинских властей не имеет никакого смысла и несет серьезную опасность.

«Мы полностью открыты, сохраняем нашу открытость для мирных переговоров. Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже», — сказал Песков, отвечая на вопрос о рамочном соглашении США по урегулированию конфликта.

Он подчеркнул, что официально от американской стороны Россия ничего не получала и часть узнает из прессы, хотя переговоры между двумя странами не прекращались, поэтому говорить о предметном обсуждении пока рано.

«Мы открыты к мирным переговорам ради успеха, а не ради процесса. И действительно хотим, чтобы они увенчались успехом. Ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме», — добавил Песков.

Пресс-служба офиса президента Украины вечером в минувший четверг, 20 ноября, подтвердила, что получила от американской делегации план по дипломатическому урегулированию конфликта. Там заявили что лидер страны пообещал поработать над всеми пунктами, чтобы завершить боевые действия.