Путин рассказал об изменениях в мирном плане США по Украине

США предложили разделить 28 подготовленных ранее пунктов мирного плана урегулирования украинского кризиса на четыре пакета и обсуждать их в таком формате. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today.

«Как раз они и обсуждаются. Просто они разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на четыре пакета. И предложили нам обсуждать эти четыре пакета», — сказал российский лидер.

Ранее стало известно, что Путин дал оценку состоявшимся накануне переговорам со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По его словам, встреча была очень полезной и необходимой.

Переговоры длились довольно долго, поскольку в Кремле обсуждался практически каждый пункт предложений по урегулированию конфликта на Украине.