Путин заявил о несогласии с некоторыми пунктами плана США по Украине

Путин: Россия не согласилась с некоторыми пунктами плана США

Россия оказалась не согласна с некоторыми пунктами мирным планом американской администрации по Украине. Каждый из них подробно разбирали отдельно, сообщил президент России Владимир Путин изданию India Today .

По его словам, в Москве не видели новых инициатив до встречи с американцами.

«Поэтому пришлось пройтись по каждому пункту, поэтому и столько времени. Это нужная беседа, абсолютно конкретная», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что по некоторым из вопросов не удалось достигнуть консенсуса.

«Такие вопросы были, мы их обсуждали, это сложная работа. Где-то говорили, что можем обсуждать, а на это согласиться не можем. Именно в таком ключе шла беседа», — объяснил президент России.

Помощник Путина Юрий Ушаков указывал на влияние успехов российских военных на характер состоявшихся переговоров с США. По его словам, оценки путей достижения мирного урегулирования стали более адекватными.