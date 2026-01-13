Уиткофф тайно встретился с изгнанным бывшим наследным принцем Ирана

Белый дом начал устанавливать контакт с иранской оппозицией в изгнании. На фоне протестов спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел тайные переговоры с бывшим наследным принцем Ирана Резой Пехлеви, сообщил источник Axios .

Встреча прошла в минувшие выходные и стала первым с начала масштабных беспорядков в республике контактом на высоком уровне между руководством США и иранской оппозицией. Американский чиновник сообщил, что Пехлеви выдвинул свою кандидатуру на пост переходного лидера в случае падения режима.

Являясь сыном свергнутого в 1979 году шаха, Пехлеви возглавил фракцию иранской оппозиции в изгнании. Последние две недели он появлялся на американских телеканалах с призывом к США вмешаться в ситуацию и помочь протестующим. Публично американский президент Дональд Трамп не поддержал его, но призвал иранцев продолжать акции протеста.

Ранее МИД Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков. На улицах погибли, по разным данным, от 500 до двух тысяч человек.