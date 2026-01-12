В МИД Ирана обвинили США и Израиль в организации протестов

Глава МИД Ирана Аракчи: Израиль и США причастны к протестам в стране

У Ирана есть много доказательств того, что США и Израиль причастны к недавним иранским протестам. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Иранский лидер Масуд Пезешкиан в обращении к нации 11 января обвинил США и Израиль в организации массовых беспорядков в стране. Он призвал население участвовать в уличных акциях, чтобы помешать радикалам исказить истинные требования граждан.

«У нас есть множество доказательств, говорящих о вмешательстве как США, так и Израиля в эти террористические [протесты]», — процитировало слова Аракчи агентство SNN.

В качестве примера он привел публикацию израильских СМИ, которая затронула деятельность страны на территории Ирана, а также слова экс-госсекретаря США Майка Помпео в соцсети Х, где он поздравил с Новым годом иранцев, участвующих в митингах, а также «находящихся рядом с ними агентов» израильской спецслужбы «Моссад».

Ранее стало известно, что во время протестов в Иране уничтожили 150 машин скорой помощи. Помимо служебных автомобилей, атакам подверглось и другое оборудование экстренных служб.