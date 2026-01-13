«Сделаем Иран снова великим!»: Трамп поддержал протестующих и пообещал помощь

Президент США Дональд Трамп обратился к оппозиции в Иране, призвав продолжать протесты и сохранять имена тех представителей власти, которые ей противостоят. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

«Помощь уже идет! Сделаем Иран снова великим!» — подытожил он.

Ранее американский лидер объявил о 25%-ных пошлинах против государств, сотрудничающих с исламской республикой. По его словам, меры вступают в силу немедленно.

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США вряд ли способны на конструктивные переговоры и что если они предпочтут военный сценарий, то республика к нему готова. Кроме того, Иран готов обсуждать ядерный вопрос, только если ему не будут угрожать и ставить предварительные условия.