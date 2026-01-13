На Западе заявили о двух тысячах погибших в беспорядках в Иране

Reuters: в ходе протестов в Иране погибли около двух тысяч человек

В результате протестов в Иране погибли около двух тысяч человек. С таким утверждением со ссылкой на иранского чиновника выступило агентство Reuters .

Пожелавший остаться инкогнито источник обвинил террористов в гибели сотрудников службы безопасности и мирных жителей.

Издание Time придерживается оценки в 217 погибших, большинство из них умерли от огнестрельных ранений.

Беспорядки охватили как минимум 31 провинцию Ирана. Участники нападали на сотрудников складов и транспортных компаний, владельцев торговых точек, полицейских и людей в правительственных учреждениях.

Ранее МИД Ирана обвинил в организации протестов Израиль и США. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи привел в качестве доказательства публикации в социальных сетях и СМИ.

На Западе также утверждали, что США запланировали кибератаку по Ирану в качестве наказания за случаи гибели протестующих.