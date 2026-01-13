Методичка иранского Майдана. Чего хотят местные борцы за «демократию»?

В Иране в самом разгаре «цветная революция». Если судить по западными СМИ, знаменитая методичка отрабатывается как по нотам. Human Rights Activists News Agency (HRANA) — известное НКО на службе у глобалистов — сообщило о 538 убитых, среди которых 490 демонстрантов и 48 сотрудников сил безопасности. Говорится и более чем о 10 тысячах человек, которых якобы задержали иранские правоохранительные органы.

Разумеется, никаких доказательств этим данным нет. Что, впрочем, не мешает различным глобалистским СМИ вроде Axios со ссылкой на… израильское правительство утверждать, что речь идет уже более чем о 1000 погибших. Корреспондент издания Барак Равид, откровенно признаваясь, что проверить эти сведения нет никакой возможности, возлагает всю вину за информационный вакуум на Тегеран, отмечая, что «режим в Иране в значительной степени парализовал интернет и телефонную связь в стране». Согласитесь, весьма удобный предлог, чтобы не нести ответственность за фейки о числе жертв. При этом ограничения интернета не мешают западным агентствам регулярно пересылать видео с протестов, снятые в столице Ирана, а также во втором по величине городе — Мешхеде. Поговаривают, все эти данные отлично грузятся, попадая по назначению через американскую спутниковую систему Starlink.

На этом фоне, вновь четко следуя методичке, из крупнейших западных столиц раздаются угрозы в адрес иранских властей с требованием не допускать насилия против «мирных протестующих». Мирных? Тогда от чьих рук погибли 48 иранских полицейских, о которых говорит HRANA? Впрочем, подобные «мелочи» и нестыковки, порождающие неудобные вопросы, игнорируются теми, кто заинтересован в успехе нынешней попытки государственного переворота. Успехе, которому при необходимости они готовы поспособствовать с помощью военной интервенции или ракетно-бомбовой атаки на Иран.

Как сообщил телеканал CNN, президент США Дональд Трамп обсудит с Советом нацбезопасности возможные действия в отношении Ирана. Среди прочего, как говорят источники в Вашингтоне, речь может идти о нанесении ударов по иранским службам безопасности, кибероперации против военных объектов, а также о новых санкциях против отдельных представителей власти или целых секторов иранской экономики, таких как энергетика и банковский сектор. Все это ради того, чтобы собравшаяся на площадях своих городов «демократически настроенная иранская молодежь» сменила нынешний режим на… монархию.

Да-да, вы не ослышались. Местные борцы за «свободу и демократию» и те, кто координирует их действия из-за рубежа, требуют возвращения шаха, свергнутого в конце 70-х годов прошлого века в результате Исламской революции, осуществленной при непосредственном участии спецслужб США.

И теперь живущий в Штатах сын шаха Пехлеви, скончавшегося в Египте от рака в 1980-м, выступает с обращением к протестующим, призывая их снести нынешний иранский режим. В общем, думаю, всем давно стало понятно, что «цветные революции», Майданы — это не про демократию и борьбу за гражданские свободы. Это лишь универсальный способ свержения неугодных Западу, прежде всего США, режимов, под предлогом их «автократичности». Истинная суть свергаемых, как и отношение к реальной демократии тех, кто в результате Майдана приходит к власти, никого не интересует. Их задача: четко следовать в фарватере американской внешней политики. И будь ты даже кровавый диктатор и самый настоящий «с**** сын», главное — чтобы был истово предан Вашингтону. Остальное приложится…