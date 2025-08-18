Уитакер потребовал от Европы заплатить за гарантии безопасности Украине

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что гарантии безопасности для Украины должны финансироваться Европой. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News .

«И поэтому, если они (украинцы — ред.) хотят добиться прочного мира, они понимают, что им понадобится система безопасности, и она будет обеспечена и профинансирована европейцами», — подчеркнул Уитакер.

Ранее Зеленский провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом в Вашингтоне. Они обсудили текущую ситуацию на поле боя, а также совместные дипломатические усилия Украины, Европы и Америки. При этом Зеленский заявил, что Россию можно принудить к миру только силой, и лишь президент США Дональд Трамп способен это давление оказать.

Вечером 18 августа Зеленский встретится с Трампом. Ранее американский лидер опубликовал несколько постов перед приемом Зеленского и лидеров нескольких европейских стран.