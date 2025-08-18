Зеленский провел встречу со спецпосланником Трампа Келлогом в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Вашингтоне провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом сообщил «Коммерсант» .

«Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности — Украины и Европы вместе с Америкой», — сказал украинский президент.

Зеленский отметил, что, по его мнению, Россию можно принудить к миру только силой, и именно президент США Дональд Трамп обладает такой возможностью.

В Вашингтоне состоятся переговоры с американским и европейскими лидерами в Белом доме. Сначала украинский президент встретится с коллегой из США тет-а-тет. Позже к ним присоединятся европейские лидеры. С американской стороны также будет участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс.

Это первый визит Зеленского в США после февральской встречи в Белом доме, которая завершилась публичной перепалкой с Трампом и Вэнсом в присутствии прессы.

Ранее американский президент заявил, что хочет положить конец конфликту на Украине назло критикам.