Большой день в Белом доме: Трамп опубликовал несколько постов перед встречей с Зеленским

Трамп опубликовал несколько постов перед встречей с Зеленским и европейцами

Президент США Дональд Трамп опубликовал несколько постов в соцсети Truth Social в преддверии понедельничной рабочей программы в Белом доме. Вечером по московскому времени он принимает Владимира Зеленского и лидеров нескольких европейских стран.

«Большой день в Белом доме! Никогда еще столько европейских лидеров не приезжало сюда одновременно. Большая честь для Америки! Давайте посмотрим, какими будут результаты», — заявил он в одном из постов.

Кроме того, Трамп в очередной раз раскритиковал СМИ, поддерживающие Демократическую партию. Он заявил, что даже если Россия прямо сейчас сдастся и отдаст Украине Москву и Санкт-Петербург, то демократы все равно назовут этот день одним из худших в истории страны и унизительным для самого Трампа.

