Белый дом опубликовал фото в преддверии переговоров Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал новое фото в преддверии переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. У резиденции американского лидера уже начали собираться журналисты, сообщил RT .

В понедельник 18 августа в 20:15 по московскому времени в Вашингтоне состоится встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Лидеры США и Украины обсудят перспективы мирного соглашения с Россией. После этого Трамп встретится с главами европейских стран.

На встрече Трампа и Зеленского с американской стороны будут также присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, написала газета The Washington Post.

Сам американский лидер 18 августа заявил, что всё делает верно для разрешения конфликта на Украине. Он считает, что только «глупые люди» придерживаются другого мнения. По его словам, такие люди лишь усугубляют конфликт между Россией и Украиной.

«Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить», — написал он в соцсети Truth Social.

Ранее источник британской газеты Financial Times сообщил, что президент Украины готов пойти на приемлемый компромисс по нынешней линии фронта. По его словам, целью Зеленского на встрече с Трампом станет обсуждение «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов».