«Убирайся из Франции!» Медведев предупредил, что за Макроном придет «армия Дурова»

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно срочно покинуть страну из-за ареста основателя Telegram Павла Дурова. Об этом в шутку заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети Х .

«Макрон, сейчас же убирайся из Франции! За тобой идет армия Дурова», — написал Медведев.

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. Иностранные СМИ сообщили, что предпринимателя обвиняют в отказе сотрудничать со следствием. Ему также могут предъявить обвинения в причастности к терроризму, отмыванию денег и наркоторговле.

Ранее Медведев назвал главную ошибку Дурова. По мнению политика, бизнесмен просчитался, уехав за границу. Дуров всегда будет для Запада «непредсказуемым и опасным россиянином», несмотря на его желание быть «человеком мира». Посольство России во Франции объявило о работе по делу о задержании Дурова.