«Убирайся из Франции!» Медведев предупредил, что за Макроном придет «армия Дурова»

Медведев посоветовал Макрону бежать из Франции из-за «армии Дурова»

Фото: РИА «Новости»

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно срочно покинуть страну из-за ареста основателя Telegram Павла Дурова. Об этом в шутку заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети Х.

«Макрон, сейчас же убирайся из Франции! За тобой идет армия Дурова», — написал Медведев.

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. Иностранные СМИ сообщили, что предпринимателя обвиняют в отказе сотрудничать со следствием. Ему также могут предъявить обвинения в причастности к терроризму, отмыванию денег и наркоторговле.

Ранее Медведев назвал главную ошибку Дурова. По мнению политика, бизнесмен просчитался, уехав за границу. Дуров всегда будет для Запада «непредсказуемым и опасным россиянином», несмотря на его желание быть «человеком мира». Посольство России во Франции объявило о работе по делу о задержании Дурова.

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