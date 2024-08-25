Посольство России во Франции сообщило о работе по делу о задержании Дурова

Посольство РФ во Франции сообщило о выяснении обстановки после задержания Дурова

Посольство России во Франции пока не установило контакт с французским посольством после задержания Павла Дурова. Об этом 360.ru рассказали в диппредставительстве.

«Посольство находится в стадии выяснения обстановки. Ожидает более подробной информации от французских властей», — ответил собеседник 360.ru.

Основателя мессенджера Telegram задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Сенатор Владимир Джабаров предположил, что французские спецслужбы попытаются заставить Дурова сотрудничать с ними.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Дурова на Западе будут всегда считать опасным россиянином. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в свою очередь заявил, что Франция показала миру «тираническое лицо», арестовав бизнесмена.