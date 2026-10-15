У Лукашенко появилась телочка Освея

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили теленка японской породы вагю. Об этом сообщило БелТА .

Молодой телочке, родившейся 1 июля, дали кличку Освея.

«Малышка. Хорошая, красивая, людей не боится», — отметил Лукашенко.

Животное подарили президенту, когда тот помещал животноводческое хозяйство в Витебской области. Телочку перевезут в хозяйство главы государства — он уже попросил специалистов дать инструкции по содержанию коровы.

В октябре 2024 года Лукашенко призвал поставить корове памятник: благодаря этим животным в военные годы выживали дети и партизаны.

В июне 2026-го главе Белоруссии подарили корову джерсейской породы по кличке Муся.