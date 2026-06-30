Сын Лукашенко получил диплом Пекинского университета по биотехнологии

Церемония вручения прошла по белорусско-китайской программе «Биотехнология». Александр Лукашенко присутствовал на мероприятии и выступил перед выпускниками с речью.

Он подчеркнул, что подготовка кадров в Китае велась в интересах Белоруссии, однако наука по своей природе интернациональна и не терпит изоляции.

«Вы должны знать, что вы — наши, вы — белорусы. И вы должны сделать максимум для развития Белоруссии», — обратился к выпускникам глава государства.

Лукашенко также заявил, что Белоруссии пора научиться делать все самостоятельно, у молодых специалистов сейчас есть все возможности для рывка. Он отметил, что выпускники уже знают, где будут работать, и всегда могут рассчитывать на государственную поддержку.

Ранее белорусский президент поделился секретом, как выучить китайский язык.