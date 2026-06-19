Лукашенко подарили породистую корову

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил необычный подарок от аграриев — корову джерсейской породы по кличке Муся. Об этом сообщило БелТА .

Глава государства посетил молочно-товарный комплекс «Яченка» в Узденском районе. Компания разводит голштинскую и джерсейскую породы коров, а также развивает племенное производство.

Сейчас Мусе полтора года, она весит около 300 килограммов. Обычно вес взрослой особи такой породы достигает 450 килограммов.

Отличительной чертой джерсейской породы является высокое содержание белка и жира в молоке, в том числе концентрация белка А2. Из-за небольшого веса буренки этой породы требуют чуть меньшего количества корма при производительности до 30 литров молока в сутки.

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